Americký senátor Rand Paul hodlá zablokovat prodej armádních vrtulníků Česku, který začátkem května schválilo americké ministerstvo zahraničí. Republikánský politik předložil v Senátu návrh několika usnesení zakazujících dohodnutý prodej vojenské techniky vedle Česka také Bahrajnu, Kataru či Spojeným arabským emirátům.

Vyplývá to z informací dostupných na internetových stránkách amerického Kongresu. Podle vyjádření české ambasády v USA je jeho šance zastavit či zpomalit průběh zakázky mizivá. Paul se podobné kontrakty pokoušel překazit už loni, nezískal však dostatečnou podporu kolegů v Senátu.

Rand Paul Jako senátor za stát Kentucky chtěl v červenci 2015 zrušit ministerstvo školství. "Jakmile se řídíte pravidly standardizovanými na národní úrovni, nikdy nedostanete nové nápady," uvedl tehdy.

Na začátku roku 2017 hlasoval pro zrušení Obama Care.

Má blízko k ultrakonzervativnímu hnutí Tea Party.

Česko chce pro armádu koupit 12 bojových či víceúčelových vrtulníků od amerických společností Bell Helicopter a General Electric. Americké ministerstvo zahraničí s touto strategickou zakázkou souhlasilo a před dvěma týdny o tom informovalo Kongres. Česko by podle schváleného návrhu mělo možnost vybrat si až 16 strojů, mezi nimiž jsou víceúčelové vrtulníky Black Hawk typu UH-60 či UH-1 Venom i bojové helikoptéry AH-1 Viper.

Kongres má právo do 14 dnů od předložení ministerstvem vyjádřit k zakázce námitky, což se ale v drtivé většině případů neděje. Prodej zbraní některé zemi může být zamítnut v případě, že se na tom shodnou Senát i Sněmovna reprezentantů.

Paul se rozhodl hledat mezi senátory podporu pro rezoluce, které prošly tento týden dvěma čteními a které dostal na stůl zahraniční výbor Senátu.

Paulova kandidatura na prezidenta USA "Jeho politické ambice a sbírání peněz na kampaň jsou pro něj jistě větší prioritou než bezpečnost země," nechal se slyšet republikánský senátor John McCain. Komentoval tak na jaře 2015 chování Paula, který byl obviňován, že zneužil hlasování republikánské strany k předvolební agitaci ve své prezidentské kampani a zásadním způsobem ohrozil bezpečnost Spojených států, když hlasoval proti tomu, aby tajné služby měly přehled o telefonátech osob podezřelých z terorismu.

Agentura Reuters ho na základě toho označila za libertariána háklivého na jakékoliv omezování svobod.

V roce 2015 se Donald Trump na předvolební debatě republikánských kandidátů na prezidenta USA vyjádřil, že Paul by debatovat radši vůbec neměl, protože má stejně málo hlasů.

V předvolební debatě prezidentských kandidátů v lednu 2016, kam Donald Trump nedorazil, naopak označili někteří komentátoři Paula za nejlepšího řečníka. "Měl říz, ostrost a mluvil k věci," napsal Ari Fleischer, někdejší mluvčí George Bushe mladšího.

Po neúspěchu během hlasování v Iowě ale v roce 2016 Paul svou prezidentskou kandidaturu vzdal.

"Je však téměř vyloučené, že by obě komory o návrhu vůbec hlasovaly. Podle dostupných informací je velmi nepravděpodobné i to, že by Paulův návrh mohl celou schvalovací proceduru výrazněji zdržet. Žádný další senátor se k Paulově iniciativě podle našich informací nepřipojil," sdělil ČTK zástupce českého velvyslance ve Washingtonu Zdeněk Beránek.

Spolu s Českem by podle předložených usnesení měly být zablokovány například prodeje raket Patriot Bahrajnu či vrtulníků Apache Kataru.

Senátor se už loni na podzim pokoušel odvrátit předchozí zbrojní kontrakty s Bahrajnem. Zdůvodňoval to jeho zapojením do koalice vedené Saúdskou Arábií bojující v jemenské válce. Saúdskou Arábii tehdy Paul a další američtí politici tvrdě kritizovali za vraždu novináře Džamála Chášukdžího. Navzdory tomu ve stočlenné komoře získal jeho návrh jen 21 hlasů a neprošel.

"Toto nebyl projev America first, ale Saudi Arabia first," okomentoval tehdy republikánský senátor Trumpovo rozhodnutí zachovat i po vraždě Chášukdžího spojenectví se Saúdskou Arábií.

Jak Paul zdůvodňuje návrh zákazu prodeje helikoptér americkému spojenci v NATO, není z dostupných informací patrné. Podle Beránka se ve čtvrtek senátor na vlastní žádost sešel s českým velvyslancem Hynkem Kmoníčkem, což byl jeho vůbec první kontakt s ambasádou ČR. Důvodem schůzky byla jeho nadcházející první cesta do Česka a o prodeji vrtulníků řeč nebyla.

Ambasáda je s Paulem v kontaktu a o jeho návrhu s ním chce při nejbližší příležitosti hovořit, dodal Beránek.