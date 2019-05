Americký prezident Donald Trump odložil rozhodnutí o zavedení dodatečných cel na dovoz aut a automobilových součástek do Spojených států až o šest měsíců. Oznámil to v pátek Bílý dům, který tak potvrdil dřívější informace médií. Prezident chce tímto odkladem zajistit více času pro obchodní rozhovory s Evropskou unií a s Japonskem. Trump ale podle Bílého domu souhlasí s názorem, že dovoz aut a automobilových součástek může ohrožovat národní bezpečnost USA. Evropská komise odklad rozhodnutí o clech přivítala.

Trump měl do soboty rozhodnout o doporučení ministerstva obchodu ohledně ochrany amerického automobilového průmyslu před dovozem kvůli národní bezpečnosti. Teď ale nařídil, aby obchodní zmocněnec USA Robert Lighthizer pokračoval v jednáních a do 180 dnů předložil novou zprávu, uvedla agentura Reuters.

Trump podle agentury AP dává jasně najevo, že konečné rozhodnutí ohledně cel bude záviset na vývoji obchodních rozhovorů s Evropskou unií a s Japonskem. "Pokud nebude během 180 dnů dosaženo dohod, prezident rozhodne, zda a jaké další kroky je zapotřebí učinit," uvedla mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

Evropská komise v pátek uvedla, že je připravena jednat o obchodní dohodě, která by se týkala rovněž automobilů. "Vítáme, že navzdory určitým neshodám se EU a USA věrně drží dohody dosažené předsedou (Evropské komise Jeanem-Claudem) Junckerem a prezidentem Trumpem 25. července 2018. Dodatečným clům v obou směrech se tak lze vyhnout," prohlásil mluvčí komise.

Trump a Juncker se loni v létě dohodli, že EU a USA budou pracovat na odbourávání obchodních bariér. Trump v rámci této dohody souhlasil, že zatím nepřistoupí k uvalení nových cel na dovoz aut z EU. Evropská komisařka pro obchod Cecilie Malmströmové v pátek odmítla, že by evropský automobilový export představoval hrozbu pro národní bezpečnost USA. Dodala, že bude o obchodních vztazích jednat s Lighthizerem příští týden v Paříži.

Trump v pátek uvedl, že souhlasí se studií ministerstva obchodu, podle níž některé dovážené automobily "oslabují naši (americkou) vnitřní ekonomiku" a jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Silný automobilový průmysl je podle Trumpa nezbytný pro zajištění vojenské převahy Spojených států.

Zpráva ministerstva upozorňuje, že podíl firem v americkém vlastnictví na automobilovém trhu v USA se snížil ze 67 procent, tedy 10,5 milionu vozů, v roce 1985 na pouhých 22 procent, tedy 3,7 milionu vozů, v roce 2017. Import se v tomto období téměř zdvojnásobil na 8,3 milionu vozů ze 4,6 milionu.

Americký ministr obchodu Wilbur Ross sdělil Trumpovi, že úspěšné obchodní rozhovory by mohly automobilkám v americkém vlastnictví zajistit dlouhodobou ekonomickou životaschopnost a zvýšit výdaje na vývoj špičkových technologií, které jsou klíčové pro zbrojní průmysl.

Trump v minulosti uvedl, že uvažuje o uvalení až 25procentního cla, a Evropská komise opakovaně varovala, že by v takovém případě přikročila k odvetným opatřením. Komise také upozornila, že zavedení nových cel na dovoz aut a automobilových součástek do USA by poškodilo rovněž americký automobilový průmysl.

Přední světové automobilky loni varovaly, že 25procentní clo by výrazně zvýšilo ceny automobilů v USA a mohlo by vést k zániku stovek tisíc pracovních míst. Německý hospodářský institut Ifo odhadl, že zavedení cla by v dlouhodobém výhledu mohlo snížit vývoz aut z Německa do USA o polovinu. "Lhůta 180 dnů nyní musí být využita k dosažení dobrého výsledku v jednáních mezi EU a USA," prohlásil v pátek podle agentury DPA prezident německého sdružení automobilového průmyslu VDA Bernhard Mattes.