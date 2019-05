Francie se rozhodla zakročit proti firmám, které pálí nebo jinak likvidují neprodané oblečení. Jsou mezi nimi i velké módní značky. V obavě, že výrazné slevy by mohly poškodit jejich image, výrobky raději zničí. Chystaný zákon určí způsob, jak s nimi nakládat. Zatím není jasné, zda se bude týkat i jiného zboží, ale legislativa by mohla inspirovat další země. Nový zákon chce vláda předložit parlamentu do začátku léta a zákonodárci by o něm měli hlasovat do konce letošního roku.

"Příliš mnoho společností si myslí, že je v pořádku vyhazovat věci nebo likvidovat boty či oblečení, které se neprodalo," prohlásil nedávno na konferenci o udržitelné módě v Kodani náměstek francouzského ministra životního prostředí Brune Poirson.

"Je to šokující. Firmy s tím musí přestat," dodal.