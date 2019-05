Britská premiérka Theresa Mayová v úterý představila kompromisní plán, který má pomoci napočtvrté prosadit v britském parlamentu její brexitovou dohodu s Evropskou unií. Poslanci by podle šéfky vlády měli mít možnost hlasovat o tom, zda Británie zůstane s EU v celní unii, nebo o tom, zda se má konat referendum o "rozvodové" smlouvě. Opozičním labouristům Mayová nabídla i jiné ústupky v podobě dalších záruk ohledně takzvané irské pojistky, bezbariérového obchodu mimo jednotný trh nebo ochrany pracovních míst a životního prostředí.

Nově chce Mayová rozdělené Dolní sněmovně v prvním červnovém týdnu předložit nikoli dohodu o podmínkách odchodu z EU, o níž dva roky vyjednávala s Bruselem, ale speciální zákon, který dohodu včleňuje do britského práva. V něm chce právně zakotvit například zmíněné hlasování o referendu a další body.

"Zákon o vystoupení z EU je prostředkem, který Spojené království dostane z EU," uvedla Mayová podle svého mluvčího po úterním tříhodinovém jednání kabinetu.

Jestliže poslanci zákon neschválí, ocitne se zřejmě Mayová pod tlakem, aby okamžitě opustila funkci premiérky. Že norma neprojde, je přitom podle agentury Reuters pravděpodobné. Proti zákonu jsou odhodlány hlasovat desítky konzervativních poslanců. Mayové tak zbývá jediná možnost, a to přesvědčit opoziční labouristy.

Členové Dolní sněmovny už dohodu o rozluce s EU třikrát odmítli. Kvůli tomu byl dvakrát odložen odchod Británie z bloku, plánovaný původně na 29. března. Nový termín je 31. října. Minulý týden byl oznámen i krach brexitových jednání vlády s labouristy ve snaze najít východisko z brexitového patu.

Mayová také přislíbila, že nehledě na výsledek červnového hlasování v parlamentu určí harmonogram svého odchodu. Její dnešní projev, nazvaný "Nová brexitová dohoda - hledání společné řeči v parlamentu", tak komentátoři označují za její poslední velký proslov.

Nový plán britské premiérky Theresy Mayové na realizaci brexitu vyvolal kritické reakce od řady jejích stranických kolegů, kteří podporují co nejvýraznější odluku od Evropské unie. Podporu prováděcího zákona k "rozvodové dohodě", kterou Dolní sněmovna již třikrát odmítla, už vyloučila také opoziční Skotská národní strana (SNP), která drží v dolní komoře britského parlamentu 35 křesel. Labouristická strana na dnešní projev Mayové bezprostředně oficiálně nereagovala.

"Podpořil jsem premiérku při MV3 (třetí hlasování o brexitové dohodě z 29. března - pozn. redakce) ve snaze dostat nás ven (z EU)... Tenhle premiérčin projev ale způsobil, že je vyloučené, abych podpořil zákon o brexitové dohodě," napsal na twitteru konzervativní poslanec Simon Clarke.

I supported the PM at MV3, to try to get us out on 29 March. But this speech from the PM means there is no way I will support the Withdrawal Agreement Bill.

Hlavní politická reportérka televize Sky News Beth Rigbyová uvedla, že podle jejích informací je Clarke osmým konzervativcem, který 29. března hlasoval s premiérkou, avšak nyní se vrací na opačnou stranu barikády. Mayová se nově ohlášeným plánem snaží oslovit hlavně členy opoziční Labouristické strany, ti ale podle Rigbyové nikdy při hlasování neporuší stranickou disciplínu.

Ihned po projevu Mayové přispěchali s kritikou i nejvlivnější "brexitáři" z Konzervativní strany. "Samozřejmě, že budu hlasovat proti této zmatené realizaci ztroskotané dohody," uvedl poslanec Steve Baker. Podle bývalého lídra konzervativců Iaina Duncana Smithe nepřineslo dnešní premiérčino vystoupení žádné novinky.

Šéfka opoziční SNP a skotská premiérka Nicola Sturgeonová řekla zpravodajské společnosti BBC, že její strana nikdy nezvedne ruku pro odchod z EU a z jednotného unijního trhu. "Jak premiérka sama řekla, budou-li poslanci hlasovat proti tomuto zákonu, budou hlasovat proti brexitu. Přesně tohle SNP udělá," dodala na twitteru.

1/ The PM is asking MPs to vote for a Bill that takes us out of the EU - in Scotland’s case against our will - out of the single market and possibly out of the Customs Union. And with no actual commitment to put the deal to a second referendum. @theSNP will not do that.