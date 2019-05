Když Češi v roce 2003 v referendu rozhodovali o svém vstupu do Evropské unie, bylo nedlouho po teroristických útocích z 11. září ve Spojených státech. V čerstvé paměti byly také války v bývalé Jugoslávii, kvůli kterým do Česka přišly desítky tisíc uprchlíků. Témata jako bezpečnost nebo migrace tehdy přesto prakticky nikoho nezajímala. Během současné kampaně před volbami do Evropského parlamentu, které budou v pátek a v sobotu, je vše jinak.

"Lidé tehdy žádný pocit ohrožení neměli. Dnes téma bezpečnosti volbám dominuje," vzpomíná Martin Charvát, který v roce 2003 šéfoval oficiální vládní kampani před referendem. Tento spolumajitel komunikačních agentur Haze a První prezidentská dnes pracuje pro hnutí Hlas europoslance Pavla Teličky. Může tak srovnávat první "eurokampaň", kterou Česko zažilo, s tou současnou.

Jeho slova o důrazu Čechů na bezpečnost potvrzují i průzkumy. Podle nich je pro voliče vůbec nejdůležitějším tématem snaha předcházet teroristickým útokům, kterou vidí jako prioritu 86 procent z těch, kteří se chystají k evropským volbám přijít. Ukázal to průzkum společnosti Ipsos MORI.