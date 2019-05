Americký knihovník Jeffrey Beall je autorem seznamu, na kterém se nechtěl nikdo vyskytnout. Obsahoval totiž názvy titulů predátorských časopisů. Tedy takových, které za autorský poplatek otisknou téměř cokoliv. V roce 2017 seznam stáhl z internetu, z čehož viní především univerzitu, na které pracoval jako knihovník.

"Lidí, kteří naletěli predátorským časopisům, je mi líto. Na druhou stranu jsou vědci, kteří v nich publikují zcela účelově, protože za publikování získávají body od univerzit," říká Beall. Nyní už je v důchodu, e-maily od podvodných časopisů mu však stále přicházejí každý den.

Je to už 11 let od doby, co jste začal dávat dohromady svůj seznam predátorských časopisů. Změnilo se něco od té doby?

Je jich mnohem víc než tehdy, takových časopisů už existují tisíce. Problém neustále roste, někteří odborníci v souvislosti s tím hovoří o krizi. Vědci dostávají každý den deset až dvanáct e-mailů od vydavatelů predátorských časopisů s nabídkou publikování.