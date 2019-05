Premiérka Theresa Mayová 7. června skončí jako vůdkyně britských konzervativců. Oznámila to v pátek po schůzce s šéfem parlamentního výboru konzervativních poslanců Grahamem Bradym. V čele vlády zůstane, dokud si její strana nenajde nového lídra.

Konzervativci 10. června zahájí několikatýdenní proces volby vůdce, který zároveň Mayovou vystřídá v premiérském křesle. Podle deníku The Times by Británie nového premiéra mohla mít koncem července.

Mayová v krátkém projevu před sídlem britským premiérů v Downing Street 10 vyjádřila lítost, že se jí nepodařilo završit proces odchodu Británie z Evropské unie. Vyslovila přitom naději, že její nástupce bude o realizaci brexitu usilovat ještě důrazněji.

Aby Británie mohla z Evropské unie odejít, bude muset nový premiér či premiérka "najít konsenzus v parlamentu, kde jsem ho já nenašla". "Takového konsenzu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou všichni účastníci diskuze ochotni ke kompromisům," poznamenala Mayová.

Připomněla přitom radu, kterou jí kdysi dal Nicholas Winton, zachránce stovek židovských dětí z nacisty okupovaného Československa: "Nezapomínejte, že kompromis není nadávka. Život závisí na kompromisu." "Měl pravdu," řekla poznamenala Mayová o slovech Wintona, který žil v jejím volebním okrsku.

"Je to v v nejlepším zájmu země," uvedla Mayová. "Pokud dáte lidem možnost volby, máte povinnost výsledek zrealizovat. Udělala jsem pro to všechno. Bohužel, nedokázala jsem to," řekla k referendu o vystoupení z Evropské unie. Na závěr své řeči uvedla, že neodchází se záští, ale že je "nekonečně vděčná, že zemi, kterou miluje, mohla sloužit". Při posledních slovech se jí třásl hlas a řečnický pultík opustila v slzách.

Mezi kandidáty na post v čele Konzervativní strany je třeba bývalý šéf britské diplomacie a jeden z nejvýraznějších stoupenců brexitu Boris Johnson nebo Andrea Leadsomová, která za kabinet vytvářela agendu dolní komory parlamentu a která ve středu z této funkce odešla.

Británie má podle současných plánů opustit Evropskou unii 31. října, stále ale není jasné, za jakých podmínek se to stane.

Mandát Mayové skončí ještě před návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa.