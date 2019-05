S letošními volbami do Evropského parlamentu (EP) začíná být jasné, že oproti skladbě EP, která byla zvolena před pěti lety, se mnohé změní.

Následkem nejedné evropské krize, sílícího hlasu nacionalistů a protekcionistů a často nízké akceschopnosti unijní byrokracie se do popředí evropského agenda settingu můžou dostat euroskeptici z většiny států EU.

A ač se euroskeptické strany stát od státu liší v mnoha ohledech a názorech, a to i co se týče technologických záležitostí, všechny se shodnou na jednom - absolutní "svobodě projevu" na internetu, a to bez jakékoli hrozby postihu.

Faktem ale zůstává, že nové složení parlamentu znervózňuje celou internetovou a technologickou komunitu, a to především kvůli velké neznámé v podobě jasných programových bodů euroskeptiků v oblasti technologií a postupující digitalizace.

Pro objasnění toho, co by měl technologický svět očekávat od příchozí vlny euroskeptiků, vypracoval server Politico, pomocí rozhovorů s aktivisty a vrchními stratégy a analýzy volebních programů těchto stran, stručný přehled očekávatelných kroků, od digitálního průmyslu, cenzury a ochrany soukromí až po umělou inteligenci.

Mezi analyzované strany patří stávající členové skupin Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) a Evropa národů a svobod (ENF), jakož i pravděpodobní členové budoucích krajně pravicových a populistických frakcí, které po volbách vzniknou.

Ačkoliv se zdá, že technologie nejsou pro euroskeptiky nijak důležitým tématem, situace se radikálně mění, pokud se dotýkají jiných priorit.