Při domovních prohlídkách vyšetřovatelé nalezli u plukovníka Kirilla Čerkalina, šéfa bankovního odboru v ruské tajné službě FSB, peníze a cennosti v hodnotě 12 miliard rublů (něco přes čtyři miliardy korun). To je zatím největší nález hotovosti v dějinách současného Ruska. Znalci poměrů ale tvrdí, že zachycená částka je jen vrcholkem ledovce.

Podle informací moskevského listu RBK o zatčení plukovníka Čerkalina bylo rozhodnuto poté, co proti němu začal vypovídat zatčený majitel zkrachovalé banky Jugra Alexej Chotin. Řekl vyšetřovatelům, že poslední tři roky platil Čerkalinovi za ochranu. "Řešil otázky spojené s trestním stíháním ohledně struktur a osob spojených s Chotinem," řekl RBK zdroj v silových složkách. Agenti FSB tak sledovali práci policie a pokud to šlo, bránili zahájení trestního stíhání. "Chotin začal vypovídat poté, co byl sám zadržen. Když uviděl důstojníky FSB, byl velice překvapený. Pochopil, že se mu nepodařilo vyhnout se zatčení a začal mluvit," říká zdroj.