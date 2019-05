Cizinci žijící ve Velké Británii otevřeli sbírku na právní kroky spojené s žalobou proti britské vládě. Vadí jim, že nemohli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Úředníci ve velké Británii jim prý odepřeli právo volit a vystavili je tak diskriminaci. Problém se týká i mnoha Čechů a Slováků.

Když dvaačtyřicetiletý Slovák Slavomír Albini ve čtvrtek přišel do volební místnosti v Bristolu, aby odhlasoval ve volbách do Evropského parlamentu, zjistil, že cestu k volební urně ve zdejším kostele vážil zbytečně. Úředníci vyškrtli jeho jméno ze seznamu voličů. Nebyla to pro něj první zkušenost s hlasováním ve Velké Británii, kde žije a pracuje už 13 let. Volí vždy. Například před třemi týdny hlasoval v místních volbách, byl i u posledních voleb do europarlamentu před čtyřmi roky. Ještě nikdy se ale nesetkal s tím, že by ho z volební místnosti poslali domů a nedovolili mu hlasovat.

“Údajně jsem se k volbám řádně nezaregistroval. Formulář jsem vyplnil a poslal poštou už někdy v dubnu. Moji tři spolubydlící ho vyplnili on-line. Vyškrtli nás všechny,” popsal Albini svoji zkušenost. “Prý jsem si měl zavolat na informace a zeptat se, kde je problém,” doplnil.

Formulář, o kterém mluví, je takzvaný deklarační formulář EC6 a UC1. Obyvatelé Velké Británie, kteří nemají britské občanství, ale jsou občany EU, ho musí vyplnit a dodat na místní úřad v požadovaném termínu, tedy 12 dní před volbami. Stvrzují tak, že k eurovolbám nepůjdou ve své domovské zemi, ale ve Spojeném království. Že se Británie voleb zúčastní, přitom oficiálně potvrdil kabinet premiérky Mayové až 7. května.