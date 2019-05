Od našeho zpravodaje z Bruselu. Evropskou unii nejspíš čeká ostrá hádka o obsazení klíčových funkcí. Lídři členských zemí unie se v noci na středu na summitu v Bruselu odmítli postavit za princip, že nominace nového šéfa Evropské komise musí striktně odpovídat výsledku voleb do Evropského parlamentu. Na tom ale trvají europoslanci. Pro jmenování nového šéfa komise, který by nahradil jejího stávajícího předsedu Jeana-Claudea Junckera, je přitom dohoda států unie a Evropského parlamentu nutná.

Summit evropských lídrů pověřil svého předsedu, bývalého polského premiéra Donalda Tuska, aby obsazení postu šéfa komise a dalších funkcí s Evropským parlamentem dojednal. Tusk chce mít jasno během června.

Evropský parlament přišel už před před eurovolbami v roce 2014 s principem vedoucích kandidátů, z německého slova spitzenkandidaten. To znamená, že by se předsedou komise měl stát jen ten politik, který o to projevil zájem už před evropskými volbami a byl nominován jednou z celoevropských politických frakcí. "Demokracie musí zvítězit," prohlásili v úterý například zástupci socialistů, kteří jsou druhou nejsilnější frakcí europarlamentu a jejichž členem je i česká ČSSD.