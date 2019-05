Pod stolem kopali Lubomíra Zaorálka (ČSSD) jeho kolegové do nohou, když se před 14 lety hádal v Pchongjangu s členem prezídia severokorejské strany Kim Jong Namem. Paradoxně mu tento člověk minulý rok poslal vzkaz, jestli by nechtěl znovu navštívit KLDR a pokračovat v rozhovorech a možné spolupráci Česka se Severní Koreou, které tehdy započaly. Minulý týden tak Zaorálek coby předseda zahraničního výboru sněmovny vedl delegaci do země s tuhým totalitním režimem.

Země se ale podle bývalého ministra zahraničí mění. "K určitým reformám tam dochází. V Pchjongjangu jsou takové krámky, které tam před 14 lety zdaleka nebyly. Je to úplně nový fenomén," popisuje Zaorálek svou cestu v rozhovoru pro HN.

Došlo teď při návštěvě k nějakému kritickému nebo dramatickému momentu, jako před 14 lety?

My jste nyní byli v jiné situaci než tehdy, když jsme se setkali Kim Jong Namem, což je jeden z otců zakladatelů, spolubojovník Kim Ir-sena. Jeho pozice byla výjimečná v tom, že ve svém vystoupení nepoužíval žádné citáty a na nikoho neodkazoval, naprosto volně říkal své názory a na nikoho a na nic se neohlížel. Jak se mohl tehdy odehrávat rozhovor s ním, se vám tam jen tak nepovede. S ním se dalo mluvit poměrně otevřeně a on stejně otevřeně reagoval, což bylo přínosné pro obě strany. Ač jsem chtěl, tak jsme se s ním nyní nesetkal a jednání byla formálnější. Všechno je tam poměrně dost rituální. Ani se nedostanete k takovému typu výměny názorů, jako se stalo tehdy. To podstatné jsme ale řekli.

Což bylo co? Ministerstvo zahraničí už dříve uvedlo, že byste tam mimo jiné měli apelovat na lidská práva.

Sdělili jsme jim tři hlavní prvky. Že máme zájem, aby se snížilo napětí na Korejském poloostrově. Aby došlo k denuklearizaci, která nemusí být okamžitá, ale postupná. A pak jsme také mluvili o lidských právech. Že nás zajímá lidskoprávní otázka a dodržování základních lidskoprávních norem. I když mohou tvrdit, že mají jinou kulturu a jiné hodnoty, toto jsou prioritní věci, o kterých je nutné mluvit. Jsou to zásadní témata. Zákaz mučení lidí by měl platit ve všech kulturách, neměli bychom tvrdit, že je to někde jinak.