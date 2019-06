Po třech desítkách let to vypadá, že se znovu mění zažité geopolitické pořádky. Od pádu železné opony a rozpadu Sovětského svazu dominovaly dění na světové scéně Spojené státy americké. V posledních letech se ale o své místo na slunci uchází rychle se rozvíjející komunistická Čína. Máme se kvůli tomu připravit na novou studenou válku? A jak se mají v nové situaci zorientovat malé státy typu České republiky? Na to odpovídá v rozhovoru pro HN přední německý expert z Nadace pro vědu a politiku (SWP) Hanns Maull, který letos v Praze vedl odborný kurz pro studenty Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy.