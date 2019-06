Kim Čong-nam, bratr severokorejského vůdce Kim Čong-una zavražděný předloni v Malajsii, byl informátorem americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Napsal to v pondělí list The Wall Street Journal. Podle nejmenovaných informovaných osob, na něž se list odvolává, byl mezi diktátorovým bratrem a americkou rozvědkou "svazek".

Kim Čong-nam byl nejstarším synem bývalého severokorejského vůdce Kim Čong-ila. Před smrtí žil řadu let v zahraničí, neboť v KLDR upadl v nemilost. Analytici předpokládají, že ho Kim Čong-un, který měl stejného otce, ale jinou matku, mohl vnímat jako ohrožení své vlády. V únoru 2017 byl Kim Čong-nam zavražděn na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru.

"Několik bývalých amerických úředních činitelů uvádí, že Kim Čong-unův bratr neměl v KLDR žádnou mocenskou základnu a nemohl zřejmě poskytovat podrobnosti o vnitřním uspořádání Severní Koreje," uvedl newyorský list. Mnoho detailů o údajné spolupráci Kim Čong-nama s CIA zůstává nejasných.

Kimův bratr byl podle zdrojů The Wall Street Journal téměř jistě v kontaktu i s jinými zpravodajskými službami, zejména čínskými. V únoru 2017, kdy byl zavražděn, Kim cestoval do Malajsie k setkání se svým kontaktem z CIA, i když to nemusel být jediný důvod cesty, píše se v článku.

Z vraždy Kim Čong-nama byly obviněny dvě ženy, Indonésanka a Vietnamka, které mu v prostorách letištního terminálu vstříkly do obličeje nervový plyn VX. Indonésanka Siti Aisyahová byla po stažení žaloby nečekaně propuštěna na svobodu letos v dubnu. Vietnamku Doan Thi Huong soud poslal do vězení na tři roky a čtyři měsíce. Počátkem května byla i ona z vězení propuštěna, z trestu si odpykala dva roky.