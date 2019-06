Hongkongská policie ve středu zasáhla slzným plynem, vodními děly a gumovými projektily proti demonstrantům, kteří se shromáždili u vládních budov na protest proti spornému návrhu zákona, jenž má umožnit vydávat do pevninské Číny osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Demonstranti se pokusili proniknout do vládního komplexu a házeli na policisty kameny. Podle místních médií utrpělo přes 20 lidí zranění. Normu měl ve středu parlament začít projednávat ve druhém čtení. Kvůli protestům, které zablokovaly vstup do budovy zákonodárného sboru, byla ale schůze poslanců odložena.

Legislativní rada se ve středu měla sejít hodinu před polednem místního času (05:00 SELČ). Sekretariát zákonodárného sboru ale v tu dobu vydal prohlášení, že se schůze odkládá "na pozdější termín, který bude stanoven".

Závěrečné hlasování o sporném návrhu zákona by se mělo podle původních informací konat 20. června. Předpokládá se, že návrh poslanci schválí, protože parlament je ovládán přívrženci Pekingu.

Proti návrhu zákona o vydávání vyšly ve středu ráno k vládním budovám Hongkongu demonstrovat desítky tisíc převážně mladých lidí. Zprvu klidný protest postupně přerostl ve střety mezi policisty a demonstranty. Podle agentury Reuters a AP demonstranti házeli na policisty kameny, plastové láhve, dopravní kužely a další předměty, zatímco policisté použili slzný plyn, pepřový sprej, gumové projektily, obušky a vodní děla.

Úřady vyzvaly demonstranty, aby oblast okamžitě opustili. "Hongkongská vláda vyzývá občany, kteří blokují silnice (…), aby co nejdříve ustoupili na chodníky," uvedl v prohlášení přečteném před novináři vládní představitel Matthew Cheung. "Rovněž bych chtěl požádat účastníky tohoto shromáždění, aby zachovali klid a co nejrychleji opustili místo protestu," dodal. Demonstranti zdůrazňují, že v ulicích zůstanou, dokud se hongkongská vláda nevzdá plánu na prosazení zákona.

Více než sto hongkongských podniků na sociálních sítích oznámilo, že se ve středu připojily ke stávce na protest proti kontroverznímu návrhu zákona o vydávání. Jsou mezi nimi knihkupectví, obchody s elektronikou či květinami, kavárny i restaurace.

Už v neděli vyrazilo podle organizátorů demonstrací do ulic Hongkongu přes milion lidí. Pokud je tento údaj správný, jde o největší protestní akci od roku 1997, kdy se někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu. Policejní odhady jsou nižší, udávají okolo 240 000 lidí.

Británie ve středu vyzvala hongkongskou vládu, aby zákon o vydávání znovu zvážila, a zdůraznila, že Hongkong musí chránit práva a svobody občanů a autonomii. "Vyzývám hongkongskou vládu, aby naslouchala obavám lidí a svých přátel v mezinárodním společenství a aby se znovu zamyslela nad těmito kontroverzními opatřeními," uvedl britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

"Jsme znepokojeni potenciálními důsledky těchto opatření, zvlášť s ohledem na velký počet britských občanů žijících v Hongkongu," prohlásila britská premiérka Theresa Mayová. "Důležité je především to, aby zákon o vydávání respektoval práva a svobody stanovené čínsko-britskou deklarací z roku 1984," dodala.

Sporný návrh extradičního zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová naproti tomu zdůrazňuje, že zákony o vydávání jsou nezbytné, pokud se Hongkong nemá stát rájem zločinců na útěku.