Většina z nás se pravděpodobně shodne, že jíst jídlo je větší zážitek, než pozorovat někoho jiného, jak jí. Především jde o základní lidskou potřebu. Nemluvě o tom, že lidé dokážou být při jídle dost nechutní, zvlášť když se do něj pustí rukama a olizují si u toho prsty, píše list The New York Times.

Přesto každý týden desítky tisíc lidí usedají k internetu, aby sledovali Bethany Gaskinovou, jak se na YouTube přecpává k prasknutí korýši a dalšími mořskými plody. Čtyřiačtyřicetiletá Gaskinová vsadila na popularitu žánru známého jako "mukbang", kdy lidé před internetovou kamerou konzumují více jídla, než kolik by během jednoho posezení bylo běžné, rozumné či zdravé.

Na svých dvou kanálech na YouTube - Bloveslife a BlovesASMR Eating Her Way - si Gaskinová povídá s diváky, zatímco jí krabí nožky, mušle, humří ocasy, na tvrdo vařená vejce a pečené červené brambory. Tato videa pořizovaná v jejím domě v Cincinnati z ní podle jejích slov udělala milionářku. Ovšem v jejím případě nešlo ani tak o peníze; mukbang vnímá spíš jako životní poslání.

"Provozování mukbangu beru jako duchovní službu," řekla Gaskinová. "Neradila jsem se s manželem, než jsem opustila svou práci. Věděla jsem, že tohle je ono - a odešla jsem na základě své víry."

Zdá se, že mukbang začal coby internetový trend před více než desetiletím v Jižní Koreji. Název je směsicí korejských slov "pojďme jíst" (muk-ja) a "vysílání" ("bang-song"). Jihokorejští streameři často načasovali svá mukbang videa na dobu večeře, aby jejich diváci večeřící sami doma měli pocit, že sedí u jídla s přítelem.

Diváci zmiňují i další výhody. Sledování těchto videí podle nich může povzbudit apetit. Navíc u jisté skupiny diváků zvuky vydávané člověkem při jídle spouštějí takzvané autonomní smyslové meridiánové reakce (Autonomous Sensory Meridian Response - ASMR). Jinými slovy tito diváci cítí potěšení při zvucích v podobě hlasitého žvýkání, srkání a mlaskání.

Craig Richard, profesor fyziologie na Shenandoah University, který vytvořil webovou stránku zasvěcenou zkoumání ASMR, uvedl, že i když tento jev není lékařsky diagnostikován, lidé zažívající ASMR cítí v mozku "chvění" či "vzrušivé pocity".

Před natáčením se Gaskinová usadí ve svém domácím studiu s pětadvacetiletým synem Dalvinem a jeho přítelkyní Nicole. Na stěně visí plakety oslavující den, kdy na YouTube dosáhla milionu předplatitelů, a také zarámovaný dopis od ředitelky tohoto serveru Susan Wojcickiové.

Na úvod pozdraví zpěvavě protaženým: "Jak se máte, moji Bloveleez?", což je přezdívka, kterou pro své diváky používá. Pak oznámí, jaké jídlo se ten večer bude podávat - a vařené mořské plody ohlašuje se stejným entuziasmem, jako fotbalový komentátor vstřelený gól.

Než se pustí do jídla, pronese krátkou modlitbu: "Otče náš, jenž jsi na nebesích, ve jménu Ježíše ti děkuju za toto jídlo, které se chystám přijmout. Modlím se ve jménu Ježíše, amen."

Pokrmy na danou seanci jsou strategicky rozmístěné na servírovacím podnose tak, aby nejbarevnější položky byly navrchu - a zvýrazněné jasně žlutými citróny a klasy vařené kukuřice. Vedle podnosu jsou nachystané tři skleněné misky s domácí omáčkou, kterou Gaskinová pojmenovala Smackalicious (mňamózní). V plánu má výrobu směsi koření, kterou do omáčky používá, aby si ji diváci mohli doma také připravit.

První sousto ponoří do omáčky, vloží do úst a při žvýkání zavře oči. Přikývne, poznamená: "Jo, lidi, je to dobrota." A pokračuje v jídle doprovázeném srkáním, mlaskáním, přikyvováním a zvuky, které vzdáleně připomínají orgasmus.

Podle doktora Richarda jsou tyto zvuky vydávané ústy ve spojení s "milým a pozitivním přístupem" Gaskinové a hojností konzumovaného jídla učebnicovým příkladem spouštěčů ASMR.

Mlaskání, srkání a další zvuky provázející nepříliš vytříbené stolování mohou mnoho lidí odpuzovat - ale zároveň má tento žánr řadu příznivců, pokud lze soudit podle úspěchu Gaskinové. Její hlavní kanál na YouTube - Bloveslife - má 1,8 milionu předplatitelů a na instagramu ji sleduje téměř 900 tisíc lidí.