Někdejší britský ministr zahraničí Boris Johnson vzešel jako jasný vítěz z čtvrtečního prvního kola hledání nástupce premiérky Theresy Mayové, podpořilo ho 114 konzervativních poslanců.

Ti zároveň vyřadili tři z deseti kandidátů, kteří se ucházejí o post lídra strany a tím i křeslo ministerského předsedy. Příští týden v úterý bude hlasování pokračovat druhým kolem a další kola budou následovat, dokud nezůstane dvojice uchazečů, ze kterých pak vítěze vybere stranická základna.

"Děkuji vám, přátelé a kolegové," napsal na Twitteru Johnson. "Jsem potěšen, že jsem v prvním hlasování vyhrál, ale před námi je ještě dlouhá cesta," dodal.

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBoris pic.twitter.com/zVBNls2rew