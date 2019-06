Stratolaunch, největší letadlo na světě podle rozpětí křídel, které letělo pouze jednou, je na prodej. Majitel letadla, holdingová společnost Vulcan, chce letadlo prodat za 400 milionů USD (9,1 miliardy korun). Uvedl to server CNBC s odvoláním na informované zdroje.

Vulcan je investiční konglomerát spoluzakladatele Microsoftu a miliardáře Paula Allena, který loni v říjnu zemřel. Jeho vize obrovského letadla, které by mohlo vypouštět rakety ze vzduchu, se alespoň částečně vyplnila letos v dubnu, kdy letadlo po osmi letech vývoje poprvé vzlétlo. Letadlo letělo více než dvě hodiny a tento let byl považován za úspěšný první let.

Cena zahrnuje nejen letadlo, ale také duševní vlastnictví a vybavení. Stratolaunch má rozpětí křídel 385 stop (117 metrů) a je tak delší než americké fotbalové hřiště.

Firma Stratolaunch Systems, výrobce letadla, letos výrazně snižuje svoji velikost a propustila většinu zaměstnanců. Agentura Reuters minulý měsíc uvedla, že firma ukončuje svůj provoz.

Podle zdrojů prodej zatím brzdí neshody mezi generálním ředitelem firmy Stratolaunch Jeanem Floydem a sestrou Paula Allena, Jody Allenovou, která je předsedkyní správní rady Vulcanu a správkyní pozůstalosti. Zatímco Floyd požaduje, aby program Stratolaunch zůstal naživu, zvláště aby si firma ponechala duševní vlastnictví, Jody Allenová chce firmu úplně prodat.

Mezi možnými kupci Stratolaunche by podle CNBC mohlo být trio miliardářů - Elon Musk, Jeff Bezos a Richard Branson. Podle zdrojů již firma mluvila s Bransonem o prodeji letadla jeho skupině Virgin Group. Bransonův konglomerát vlastní tři vesmírné společnosti - Virign Galactic, The SpaceShip Comapny a Virgin Orbit. Virgin by tak mohla být ideální destinací pro Stratolaunch. Branson se však prý zdráhá zaplatit plnou cenu a údajně prý Vulcanu nabídl za Stratolaunch jeden dolar.

