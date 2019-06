Energetické společnosti v Argentině a Uruguay hlásí masivní výpadky dodávek elektřiny. Podle uživatelů sociálních sítí panuje podobná situace i v dalších jihoamerických zemích. Výpadky elektřiny hlásí v Brazílii, Chile i Paraguayi. K výpadku došlo kolem sedmé hodiny ráno tamního času.

"Došlo k úplnému blackoutu v celé Argentině," oznámila mluvčí společnosti Edesur Alejandra Martinez. Výpadek podle ní zasáhl i Uruguay a zároveň jde o první případ takového výpadku v historii Argentiny. Argentina má 44 milionů obyvatel, Uruguay přibližně 3,5 milionu. Důvod výpadku zatím není znám, nicméně oblast v posledních hodinách zasáhly mohutné deště.

Argentinský ministr energetiky Gustavo Lopetegui podle severu BBC uvedl, že v některých oblastech se dodávky postupně obnovují, ale celkové obnovení si vyžádá několik hodin. Nefunguje ani web státního energetického úřadu, který má hlásit výpadky proudu v reálném čase.

Výpadek proudu působí problémy v dopravě, nefungují vlaky ani podzemní dráhy. Podle zpravodajského serveru Infobae jsou naopak letadla stále vzlétají a přistávají, neboť argentinská letiště jsou v provozu díky záložním generátorům elektřiny.

Je možné, že se ale kvůli výpadku nebudou moci otevřít školy a úřady. Výpadek by také mohl mít dopad na regionální volby, které se konají v několika částech Argentiny, upozornila televize Sky.

Některá volební střediska byla otevřena později. Na sociálních sítích jsou vidět snímky, jak si lidé vzájemně svítí na volební urny mobilními telefony.

Poslední velký výpadek elektřiny postihl region dle The New York Times v roce 2009, kdy došlo k masivnímu výpadku v Brazílii. Příčinou tehdy byly technické problémy v obrovské vodní elektrárně Itaipu na hranici s Paraguayí.

VIDEO: 🇺🇾 Residents of Uruguay's capital #Montevideo wake up to no electricity after a massive electricity cut left Argentina, Uruguay and some parts of neighbouring countries in the dark, according to Uruguayan and Argentine electricity companies #apagon #SinLuz pic.twitter.com/tvyxuMjTts