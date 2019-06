Do poloviny století bude na světě o dvě miliardy lidí více než dnes. Růst počtu lidí se sice zpomaluje a populace bude stárnout, i tak ale v roce 2050 bude mít planeta 9,7 miliardy obyvatel. Vyplývá to z demografické prognózy, kterou v pondělí zveřejnila Organizace spojených národů.

Podle projekce expertů OSN bude více než polovina celkového nárůstu světové populace dána zvyšováním počtu obyvatel devíti zemí v pořadí od nejvyššího po nejnižší přírůstek: Indie, Nigérie, Pákistánu, Konga, Etiopie, Tanzánie, Indonésie, Egypta a Spojených států.

Ze všech světových regionů by mělo nejvíce lidí přibýt v subsaharské Africe, kde se jejich počet do poloviny století téměř zdvojnásobí.

"Mnoho nejrychleji rostoucích populací je v nejchudších zemích, kde růst počtu obyvatel přináší nové výzvy pro boj s chudobou," uvedl podle agentury AP zástupce generálního tajemníka OSN pro ekonomické a sociální otázky Lu Čen-min.

Světová populace podle OSN zároveň bude dále stárnout a to zejména v souvislosti se zvyšující se průměrnou délkou života a snižujícím se počtem dětí na matku. Zatímco v roce 1990 činil celosvětový průměr porodů na jednu ženu 3,2, letos je to 2,5 a pro rok 2050 demografové odhadují 2,2. To je pouze o desetinu pod nejnižší hodnotou, která podle expertů zajišťuje, že počet obyvatel neklesá.

Vůbec nejvyšší číslo, na které by celosvětová populace mohla vyrůst, je podle odhadů OSN 11 miliard, jež by mohly na planetě žít na konci století. Vzhledem k obtížné předvídatelnosti dlouhodobého vývoje je však podle šéfa demografického oddělení OSN Johna Wilmotha těžké říci, zda k tomu nedojde o něco dříve či později či zda číslo nebude o něco nižší či vyšší.