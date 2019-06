Nejvyšší soud v Evropské unii zrušil německý plán na zpoplatnění dálnic. Soudní dvůr EU vyhověl žalobě Rakouska, které Němce zažalovalo kvůli jejich záměru zavést dálniční známky, za něž by ale fakticky platili jen cizinci.

Podle soudu jde o diskriminaci. Pokud by Berlín na mýtu nadále trval, musel by ho přepracovat tak, aby diskriminace nehrozila.

Řidiči včetně těch českých měli za vjezd na německé dálnice začít platit od října příštího roku.

Německo v roce 2015 přijalo zákon, kterým zavedlo mýto na federálních silnicích, tedy především na dálnicích. Fakticky by jej ale platili jen zahraniční řidiči. A to proto, že majitelé aut registrovaných v Německu měli mýtné sice také platit, o zaplacenou částku by se jim ale následně snížila daň z motorových vozidel.

Majitelé nejekologičtějších aut s velmi nízkými emisemi měli dokonce mít nárok na větší úlevu, než kolik by zaplatili na poplatcích.

Řada evropských zemí, především ze sousedství, Berlín kvůli uvedenému schématu kritizovala. Žalobu zvažovalo i Česko, nakonec ji ale nepodalo. Rakouskou žalobu tak u soudu podporovalo jen Nizozemsko.

Češi se podle úředníků, s nimiž HN mluvily, nepřipojili proto, že si nechtěli Němce "rozházet" a ohrozit tak spolupráci na plánovaných velkých infrastrukturních stavbách, například při budování vysokorychlostní železnice spojující obě země.

Desetidenní dálniční známka měla v Německu stát od 2,50 do 25 eur, tedy zhruba 63 až 640 korun v závislosti na výši emisí auta. Roční známka by přišla maximálně na 130 eur, tedy necelých 3400 korun.

Soudní dvůr EU ale v úterý dal za pravdu rakouské žalobě. Podle něj "poplatek za užívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou na dani z provozu motorových vozidel, kterou mohou uplatnit vlastníci vozidel registrovaných v Německu, představuje nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti a porušení zásad volného pohybu zboží a služeb". Soud upozornil, že "finanční zatížení plynoucí z tohoto poplatku nesou fakticky jen vlastníci a řidiči vozidel registrovaných v jiných členských státech".

Úterní rozsudek nejvyššího soudu v unii je překvapením – generální advokát, tedy fakticky poradce soudu, v únoru konstatoval, že německé opatření diskriminační není a doporučil soudu rakouskou žalobu zamítnout. Soudní dvůr se stanoviskem generálního advokáta nemusí řídit, ve většině případů to ale dělá.

Zpoplatnění dálnic fakticky jen pro cizince prosadila bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU), která je sesterskou stranou křesťanských demokratů (CDU) kancléřky Angely Merkelové.

Jak CDU, tak především koaliční sociální demokraté (SPD) to zpočátku odmítali. CSU ale zavedení mýta kladla jako jednu z podmínek své podpory vládě v minulém volebním období.