Doživotním odnětím svobody potrestal ve čtvrtek v odvolacím řízení soud v maďarském Szegedu (Segedínu) čtyři hlavní obžalované v případu úmrtí 71 migrantů v chladicím voze před čtyřmi roky. Zpřísnil tak rozsudek prvoinstančního soudu, který čtveřici loni poslal do vězení na 25 let. Informují o tom tiskové agentury.

Mrtvé objevila rakouská policie 27. srpna 2015 v opuštěném uzavřeném chladírenském autě u dálnice nedaleko hranic s Maďarskem. Ve voze byli migranti, převážně Syřané, Iráčané a Afghánci, a bylo mezi nimi osm žen a také čtyři děti. Protože zemřeli ještě před přejetím hranic, převzalo vyšetřování včetně soudního řízení Maďarsko.

Afghánský vůdce gangu převaděčů lidí a tři bulharští spolupachatelé byli shledáni vinnými z toho, že zavinili smrt 71 lidí, když nereagovali na jejich zoufalé volání, aby jim otevřeli dveře a pustili dovnitř čerstvý vzduch.

Tři ze čtyř hlavních odsouzených dostali doživotí bez možnosti žádat po určité době o propuštění, čtvrtý tak může učinit po odpykání 30 let vězení. Deset dalších spolupachatelů stráví za mřížemi čtyři až osm let, a to bez možnosti předčasného propuštění, napsala agentura MTI.

"Utrpení uvnitř kamionu je nepředstavitelné, stejně jako naprostá lhostejnost pachatelů projevená vůči smrti těchto 71 lidí. Proto není pochyb, že jediným trestem pro ty, kdo hráli hlavní roli, je za jejich zločin trest nejvyšší, což je doživotí bez možnosti předčasného propuštění," uvedl v odůvodnění rozsudku předseda soudního senátu Erik Mezölaki.

Proti rozsudku vynesenému prvoinstančním soudem v Kecskemétu loni 14. června se, pokud jde o čtveřici hlavních obžalovaných, na místě odvolali prokurátoři. Dali přitom najevo, že trvají na doživotním vězení pro všechny čtyři.

Odvolala se také obhajoba, která žádala překvalifikování trestného činu na méně závažné zabití.

Dalším deseti souzeným v této kauze soud v Kecskemétu loni uložil tresty vězení v délce od tří do 12 let.

Hlavou pašeráckého gangu byl tehdy třicetiletý Afghánec, jenž v Maďarsku získal status mezinárodně chráněné osoby, o který později přišel. Ostatní členové kriminální skupiny jsou bulharští občané. K hlavním obžalovaným v procesu, který začal loni 21. června, patřil šéf organizace a jeho zástupce, řidič chladírenského vozu a řidič doprovodného auta.

Podle obžaloby skupina od února do srpna 2015 přepravila od maďarsko-srbských hranic do západní Evropy kolem 1200 lidí a vydělala na tom statisíce eur (miliony korun). V 31 případech byly podmínky transportů stejně nebezpečné jako v případě, který skončil tragicky.