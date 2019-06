Finanční majetek je rozdělen čím dál nerovnoměrněji, úzké skupině 22,1 milionu dolarových milionářů (jeden dolar je zhruba 23 korun) loni patřila více než polovina soukromých světových financí. Uvádí to studie mezinárodní poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG). O druhou polovinu se dělilo zbývajících 7,6 miliardy obyvatel planety. Ještě v roce 2015 vlastnili dolaroví milionáři jen 43 procent celosvětového finančního majetku.

Celkový soukromý majetek se loni zvýšil o 1,6 procenta na 205,9 bilionu dolarů (4,7 biliardy korun). Počet dolarových milionářů ale rostl rychleji - zvýšil se o 2,1 procenta.

Analytici BCG přitom nebrali v potaz vlastnictví nemovitostí ani firem obchodovaných na burze. Soustředili se pouze na finanční prostředky, jako je hotovost či cenné papíry, píše server týdeníku Der Spiegel.

Nejsilnější nerovnost panuje v Severní Americe. Ve Spojených státech a Kanadě vlastní dolaroví milionáři 65 procent ze 72,8 bilionu dolarů finančních prostředků soustředěných v rukou soukromých osob.

Trochu slabší jsou podle studie majetkové rozdíly ve druhém nejbohatším regionu světa, kterým je stále ještě západní Evropa. Tam vlastní milionáři jen 41 procent veškerých soukromých financí.

Rok 2018 přitom pro majetné nebyl příliš povzbudivý. V jeho druhé části se propadly ceny akcií, což představovalo jeden z hlavních důvodů poměrně slabého růstu globálního finančního majetku. Ten se ještě v roce 2017 meziročně zvýšil o 6,2 procenta.

Pro období do roku 2023 odhadují analytici BCG každoroční růst soukromého finančního majetku o 5,7 procenta. Počet dolarových milionářů by se pak měl zvýšit na 27,6 milionu. O druhé místo co do objemu finančních aktiv by ale mohla přijít západní část evropského kontinentu. BCG odhaduje, že v roce 2023 se objem aktiv v této oblasti vyšplhá na 53,1 bilionu dolarů, zatímco v Asii, kde leží dvě silně rostoucí hospodářské mocnosti Čína a Indie, už by to mohlo být 58,2 bilionu dolarů.

Podle žebříčku časopisu Forbes se osm Čechů letos zařadilo mezi dolarové miliardáře, což je nejvíce v historii. Nově se do něj dostal zakladatel firmy Avast Pavel Baudiš a spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva. Prvenství mezi nejbohatšími Čechy si dál drží majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner s odhadovaným majetkem 15,5 miliardy dolarů (skoro 352 miliard korun). Následuje premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který si meziročně pohoršil a poprvé se dělí o druhé místo, a to s realitním magnátem Radovanem Vítkem. Každý má majetek zhruba za 3,5 miliardy dolarů (přes 79 miliard korun).

