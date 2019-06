Anglický herec Michael Palin, člen známé komediální skupiny Monty Python, označil Čechy za nejzábavnější národ na světě. Uvedl to v rozhovoru pro televizi Channel 5 News poté, co byl povýšen do rytířského stavu.

Na otázku reportérky, co se během svých cest o světě naučil, Sir Palin odpověděl, že je důležité cestovat s otevřenou myslí a bez předsudků. Běžní lidé jsou podle něj jiní než političtí reprezentanti a většina z nich má "univerzální kvality". "Na světě není příliš lidí, kteří by chtěli začínat války nebo zabíjet", říká Palin.

Následovala otázka, kteří lidé jsou nejzábavnější na světě. Palin se chvíli rozmýšlel, ale nakonec řekl, že nejzábavnějším národem jsou Češi. "Mají pocit, že je všechno k smíchu, čímž jsou si podobní s Brity, ne každý národ něco takového umí", uvedl Palin. Za velmi veselého označil také Dalajlámu.

Arise, Sir Michael Palin!



The Monty Python star received a knighthood for services to travel, culture and geography. pic.twitter.com/xordCrBkMo — Channel 5 News (@5_News) 12. června 2019

Na rytíře pasoval Palina princ William, ceremonie proběhla 12. června v Buckinghamském paláci. Oceněn byl za přínos v oblastech cestování, kultury a geografie.

Co se cestování týče, Palin by se rád podíval ještě do střední Asie, například Kazachstánu. Vzhledem k náročným podmínkám pro cestování v těchto zemích však pochybuje, jestli něco takového ve svých 76 letech ještě zvládne.

Skupina Monty Python vznikla v roce 1969 a mezi její členy patří John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Graham Chapman a Michal Palin. Známý je například jejich seriál Monty Pythonův létající cirkus vytvořený pro BBC, či filmy Svatý grál, nebo Život Briana. Známé jsou i jednotlivé skeče, ať už o mrtvém papouškovi přes Spam až po Ministerstvo švihlé chůze.