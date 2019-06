Dlouho připravovaný hospodářský plán Bílého domu pro Blízký východ počítá s vytvořením investičního fondu s 50 miliardami dolarů (přes 1,1 bilionu korun) a zahrnuje 179 rozvojových projektů. Napsala to v sobotu agentura Reuters s odvoláním na slova Jareda Kushnera, poradce a zetě prezidenta USA Donalda Trumpa. Podrobnosti o plánu mají být zveřejněny příští týden. Palestinští představitelé v první reakci plán odmítli.

Víc než polovina investic má směřovat do palestinských území, řekl agentuře Kushner. V Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu má díky nim vzniknout milion pracovních míst. Nezaměstnanost v těchto palestinských regionech dosahující nyní 30 procent se má snížit pod deset procent, pod hranicí bídy má ve srovnání s nynějším stavem žít o polovinu méně Palestinců. Plán je rozpočítán na období deseti let.

Hrubý domácí produkt palestinských regionů se má v tomto období zdvojnásobit. Projekt počítá s vybudováním dopravního koridoru mezi Pásmem Gazy a Západním břehem Jordánu za pět miliard dolarů. Má prospět nejen Palestincům, ale i okolním arabským státům Egyptu, Libanonu a Jordánsku, řekl Kushner, který chce s plánem příští týden seznámit účastníky mezinárodní konference v Bahrajnu.

S miliardou dolarů plán počítá pro rozvoj palestinského turistického sektoru. Bílý dům podle Kushnera počítá s tím, že k investičnímu fondu se připojí bohaté státy Perského zálivu a privátní investoři.

Palestinští představitelé dnes Trumpův blízkovýchodní projekt odsoudili. Pro významnou členku Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Hanan Ašrávíovou je plán "abstraktním slibem". Krize na Blízkém východě podle ní vyžaduje politické řešení.

"Pokud skutečně stojí o rozvoj palestinské ekonomiky, ať uvolní blokádu Gazy, ať Izrael přestane krást naše peníze, naše zdroje a naši zemi, ať zpřístupní naše teritoriální vody, náš vzdušný prostor a naše hranice, abychom mohli svobodně vyvážet a dovážet," řekla politička.

Islamistická skupina Hamás, která kontroluje Pásmo Gazy, v reakci uvedla, že "Palestina není na prodej". V palestinské krizi jde podle Hamásu "o osud lidí, kteří se chtějí zbavit okupace, smlouvání nepomůže".

Americký plán, který mnohé blízkovýchodní státy očekávají se značnou skepsí, je výsledkem dvouleté přípravy návrhu na mírové uspořádání mezi Izraelem a Palestinci, který má být založen na podpoře hospodářského rozvoje. Agentura Reuters připomíná, že Palestinci odmítají s Američany diskutovat po rozhodnutí Washingtonu přemístit ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Mnoho blízkovýchodních expertů pochybuje o tom, zda bohaté arabské státy budou ochotné do palestinské ekonomiky investovat dřív, než se podaří vyřešit základní politický spor mezi Izraelci a Palestinci. "Směji se, když (Palestinci) na plán útočí... Může to být příležitost století, pokud budou mít odvahu do toho jít," řekl Kushner Reuters.