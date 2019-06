Zimní olympijské hry v roce 2026 uspořádají Milán a Cortina d'Ampezzo. V hlasování Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne dostala společná italská kandidatura přednost před švédskou dvojicí Stockholm - Aare, která byla jediným protikandidátem. Stockholm neuspěl podruhé za sebou, hry v roce 2022 získal Peking.

Cortina už zimní olympiádu hostila v roce 1956, před 13 lety se ZOH konaly v Turíně. Italská střediska, v nichž proběhnou za sedm let olympijské soutěže, mají bohaté zkušenosti s pořádáním lyžařských světových šampionátů. Milán zase hostil MS ve fotbale i v hokeji.

Z Milána, který bude vedle slavnostního zahájení centrem hokeje a krasobruslení, je to do Cortiny d'Ampezzo více než 400 kilometrů. Další kilometry čekají sportovce i diváky do oblasti Bormia a Livigna, kde se budou rozdělovat některé medaile v alpském lyžování a snowboardingu, nebo do biatlonového areálu v Anterselvě. Jen o něco blíž je centrum klasického lyžování ve Val di Fiemme. Závěrečný ceremoniál je naplánován do Verony.

Připravujeme podrobnosti.