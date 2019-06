Čínští hackeři se posledních sedm let nabourávali do systémů více než desítky telekomunikačních operátorů. Během této doby získali údaje milionů uživatelů z více než třicítky zemí a přístup k obrovskému množství citlivých dat. Cybereason, americko-izraelská agentura zabývající se bezpečností kybernetického prostoru, která celý útok odhalila, tvrdí, že hackeři mají nyní nad sítěmi takovou kontrolu, že by je ve vteřině mohli vypnout.