Průzkumná sonda Curiosity naměřila na povrchu Marsu rekordní koncentraci metanu, který na Zemi většinou pochází od biologických organismů. Podle výzkumníků je možné, že by zaznamenaný oblak uvolněného plynu mohl být signálem podzemního mikrobiálního života. Na svém webu o tom informovaly The New York Times.