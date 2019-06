Americká internetová společnost Facebook souhlasila, že bude poskytovat francouzské justici identifikační údaje francouzských uživatelů, kteří jsou podezřelí z umisťování nenávistných příspěvků na její sociální síť. Uvedl to v úterý francouzský ministr pro digitalizaci Cédric O. Upozornil, že Francie je první zemí, která se s firmou Facebook na poskytování takových údajů dohodla.

"Je to ohromná zpráva, znamená to, že justice bude moci postupovat normálním způsobem." řekl ministr v rozhovoru s agenturou Reuters. "Je to opravdu velmi důležité, dělají to pouze pro Francii," dodal.

Facebook s poskytováním údajů ohledně nenávistných příspěvků souhlasil po sérii schůzek zakladatele podniku Marka Zuckerberga s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten chce hrát vedoucí roli v globální regulaci projevů nenávisti a šíření falešných zpráv na internetu.

Facebook už nyní francouzským soudcům, kteří o to požádají, poskytuje identifikační údaje podezřelých v případech souvisejících s teroristickými útoky a násilnými činy. Nyní se firma tuto spolupráci rozhodla rozšířit i na projevy nenávisti.

"Je to z hlediska regulace důležitý signál," uvedla Sonia Cisseová z právnické společnosti Linklaters. "Nenávistné projevy už nejsou považovány za součást svobody slova, jsou nyní na stejné úrovni jako terorismus," dodala.

Facebook provozuje největší internetovou sociální síť na světě. Přístup firmy k ochraně soukromí se loni dostal do centra pozornosti po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.

Související 18. 6. Facebook představil svou novou kryptoměnu. Spustí ji v polovině příštího roku a nese název libra 18. 6. Internetová společnost Facebook v úterý oficiálně představila plány na vytvoření nové digitální měny s názvem libra. Spustit ji hodlá v první...