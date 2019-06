Írán urychlí obohacovaní uranu už ve čtvrtek, kdy vyprší lhůta daná evropským státům, které tomu mohly zabránit. Ve středu to podle agentury Reuters řekl mluvčí íránské organizace pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí.

"Lhůta (íránské) organizace pro atomovou energii pro překročení 300kilogramového limitu na produkci obohaceného uranu zítra (ve čtvrtek) vyprší," řekl Kamálvandí s tím, že od tohoto data bude obohacování uranu urychleno.

Írán se ocitá pod tlakem amerických sankcí, které byly postupně zavedeny poté, co Spojené státy loni odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Dohodu kritizoval americký prezident Donald Trump s tím, že opomíjí íránský balistický program a roli islámské republiky v konfliktech v regionu.

Nejnovější sankce, které Bílý dům oznámil začátkem týdne, se týkají mimo jiné íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Trump opakovaně vyzval íránské činitele, aby s USA zasedli k jednáním o svém jaderném programu. To Íránci vždy odmítli.

Chameneí ve středu na svých webových stránkách uvedl, že se Írán nezalekne "krutých" amerických sankcí a "urážek", a poznamenal, že americká nabídka jednání je léčkou. "Jednání jsou léčkou, která jim má zajistit, co chtějí. Ve vašich rukou je zbraň a oni si nedovolí se přiblížit. Říkají: Vzdejte se té zbraně, abychom si s vámi mohli dělat, co chceme. To jsou jednání," uvedl Chameneí.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu oznámil, že se Moskva pokusí přesvědčit Spojené státy a Írán, aby zahájily civilizovaný dialog. "Tím se samozřejmě předpokládá, že bude ukončena politika ultimát, sankcí a vydírání," citovala agentura Reuters Lavrova.

Letos v květnu Írán oznámil, že některé závazky přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) dva měsíce na to, aby ochránili íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. Jde o dodržování zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta, kterého smí mít Írán podle dohody 300 kilogramů, a zásob těžké vody, jejíž limit je stanoven na 130 tun. Již 17. června Kamálvandí řekl, že Írán 27. června překročí limit zásob nízko obohaceného uranu, a přiznal, že země už produkci tohoto materiálu znásobila čtyřikrát.

Některé závazky, jako je vývoz obohaceného uranu, Írán přestal plnit už v květnu.

Macron Teherán vyzval k trpělivému postupu

Íránský prezident Hasan Rúhání v úterý telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem a řekl mu, že Teherán si nepřeje "válku se žádnou zemí" ani další eskalaci napětí na Blízkém východě. S odvoláním na středeční zprávu íránské státní agentury IRNA o tom informovala agentura AFP.

"Írán nemá žádný zájem o zvyšování napětí v regionu a neusiluje o válku se žádnou zemí, včetně Spojených států," vzkázal Rúhání Macronovi. Podle agentury IRNA dodal, že íránská armáda bude reagovat "rozhodně", pokud by Spojené státy nelegálně vstoupily do íránských výsostných vod.

Vztahy mezi Teheránem a Washingtonem jsou nyní mimořádně napjaté kvůli tomu, že Spojené státy zvažovaly odvetný útok za sestřelení amerického dronu v oblasti Hormuzského průlivu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že chystanou odvetu na poslední chvíli odvolal, Washington ale vojenské kroky nadále nevylučuje.

Francouzského prezidenta zastihl telefonát s Rúháním před jeho první návštěvou Japonska, které bude v pátek a sobotu hostit summit skupiny G20. Macron v pondělí oznámil, že na summitu v Ósace chce mimo jiné mluvit s Trumpem o napětí kolem Íránu.

Macron v reakci Teherán vyzval, aby postupoval "trpělivě a zodpovědně". Rúhání podle agentury IRNA francouzskému prezidentovi po telefonu řekl, že dodržování jaderné dohody ze strany Íránu je podmíněno "evropskými sliby ohledně zajištění íránských ekonomických zájmů". Pokud podle něj islámská republika nebude mít z dohody prospěch, stanovené závazky bude opouštět.