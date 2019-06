Evropská komise začala vyšetřovat, zda americký výrobce čipů Broadcom neomezuje hospodářskou soutěž na trhu s čipy pro set-top boxy a modemy. Komise ve středeční tiskové zprávě rovněž uvedla, že v rámci vyšetřování hodlá firmě nařídit, aby okamžitě pozastavila některé své praktiky. Chce tak zabránit nebezpečí, že konkurence utrpí vážnou a nenapravitelnou újmu.

Rozhodnutí nařídit okamžité zastavení některých praktik již během vyšetřování je velmi neobvyklé. Komise naposledy takový postup použila před 18 lety, upozornil list The Wall Street Journal. Evropská komise má podezření, že Broadcom prostřednictvím smluvních ustanovení tlačí své zákazníky k tomu, aby nakupovali čipy pro set-top boxy a modemy výhradně od něj.

"Televizní set-top boxy a modemy jsou součástí našeho každodenního života, a to při práci i při zábavě. Máme podezření, že Broadcom, který je významným dodavatelem součástek pro tato zařízení, vytvořil smluvní omezení, aby z trhu vyloučil své konkurenty. To by připravilo zákazníky Broadcomu a ve finále i spotřebitele o výhody plynoucí z možnost volby a z inovací," uvedla evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Broadcom má nyní podle agentury Reuters dva týdny na to, aby na výhrady Evropské komise odpověděl. Může rovněž požádat, aby se mohl hájit na slyšení za zavřenými dveřmi. Firma ve středu vyjádřila přesvědčení, že pravidla Evropské unie pro hospodářskou soutěž neporušuje a že obavy Evropské komise jsou neopodstatněné.