Americký Federální úřad pro letectví (FAA) našel nové, potenciálně rizikové problémy letounů Boeing 737 MAX, které musí výrobce napravit, než se stroje budou moci vrátit do letového provozu. Vedení FAA to ve středu sdělilo agentuře Reuters. Společnost United Airlines oznámila, že letouny vyřazuje do září z provozu.

Letadla 737 MAX, která jsou nejprodávanějším modelem Boeingu, byla po celém světě odstavena z provozu v březnu. Důvodem byly dvě smrtelné nehody. Úřady nyní zkoumají software, který je za potíže tohoto typu letadla zodpovědný.

Rizikové problémy byly podle FAA zjištěny minulý týden na simulačním trenažéru. Kvůli nim se neočekává, že by byla letadla způsobilá k certifikačnímu testovacímu letu přinejmenším před 8. červencem. "FAA má za úkol zjišťovat možná rizika, Boeing se tím musí zabývat," řekl Reuters zdroj z vedení FAA. Bližší podrobnosti o nových problémech letadel agentuře nesdělil.

Americká společnost United Airlines ve středu oznámila, že vyřazuje letouny 737 MAX z provozu do počátku září. V červenci bude zrušeno 1290 letů, v srpnu 1900.

Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines se 10. března zřítil krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, nikdo nepřežil. Stejný stroj měl nehodu loni v říjnu, kdy letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky na palubě havarovalo krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy neštěstí nikdo nepřežil.