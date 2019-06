Americký prezident Donald Trump se v neděli v hraniční vesnici Pchanmundžom v demilitarizované zóně mezi Jižní a Severní Koreou potřetí setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Trump společně s Kimem překročil demarkační linii a jako první prezident USA krátce vstoupil na území KLDR. Prohlásil, že je na překročení hranice velmi pyšný a označil to za historický moment.

O možnosti schůzky dvou státníků se veřejnost dozvěděla teprve v sobotu, když Trump napsal na Twitter, že by při plánované návštěvě hranice rád Kima pozdravil a potřásl si s ním rukou.

Šéf Bílého domu se ještě na tiskové konferenci v Soulu na dotaz novináře nechal slyšet, že by neměl problém se vstupem na půdu KLDR, rád tak prý učiní.

Mun na tiskové konferenci lídry USA a KLDR označil za hodně odvážné a současně velmi nadějné. "Doufám, že prezident Trump se zapíše do dějin jako prezident, který docílí mír na Korejském poloostrově," citovala jej agentura AP.

Trump na tiskové konferenci v Soulu uvedl, že si s lídrem KLDR vytvořil dobrý vztah a na společné shledání se těší. "Bude to velmi krátké, v podstatě půjde jen o podání ruky. Ale to je v pořádku. Podání ruky znamená hodně," řekl americký prezident s tím, že má pro něj Kim porozumění. "A myslím, že i já možná rozumím jemu," dodal Trump.

Takové vzájemní porozumění podle něj "může vést k dobrým věcem". Současně však upozornil, že USA nespěchají s uvolňováním sankcí proti Severní Koreji.

Šéf Bílého domu své rozhodnutí setkat se s Kimem hájil pokrokem, kterého bylo ve vzájemných vztazích dosaženo. Zároveň však mírnil očekávání od nedělního setkání. "Je to jenom krok," poznamenal. "Může to být důležitý krok, ale také nemusí," dodal.

Odmítl také kritiku, že se se severokorejským vůdcem setkává poté, co KLDR pokračovala ve zkouškách raket krátkého doletu a odmítla se vzdát svého jaderného programu. Trump podotkl, že obě země přesto učinily velký pokrok a je podle něj urážející srovnávat dnešní stav věcí se situací před 2,5 roku, kdy se ujal funkce prezidenta.

Trump se zatím s Kimem osobně setkal dvakrát: loni v červnu v Singapuru a letos v únoru v Hanoji. Summity ale velký posun v otázce denuklearizace Korejského poloostrova nepřinesly a ten druhý dokonce skončil předčasně bez společného prohlášení či dohody.

Spojené státy požadují, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang by zase rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!