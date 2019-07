Šest čtvrtí města Guadalajara na západě Mexika pokryla silná vrstva ledu po prudké bouřce s intenzivním krupobitím. Na některých místech se vytvořil až půldruhého metru vysoký ledový krunýř, informovala stanice BBC.

Oblast Guadalajary se potila ve třicetistupňovém vedru, když se přihnala bouře a část druhého největšího města Mexika během chvilky doslova zmrazila. Do ulic pětimilionové aglomerace proto musela vyjet odklízecí technika.

*world* Another video of massive amounts of hail in Guadalajara, México today, Jun 30th. Source: Mundo extremo pic.twitter.com/F8pylv3O6Q