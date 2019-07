Státy Visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, nadále odmítají možnost, že by do čela Evropské komise nastoupil nizozemský socialista Frans Timmermans. Novinářům to v úterý před dalším jednáním summitu EU o novém obsazení klíčových postů v EU řekl český premiér Andrej Babiš.

Vlastního kandidáta V4 nemá, logické by ale podle Babiše bylo, kdyby klíčové křeslo předsedy komise obsadil nominand vítěze květnových eurovoleb, Evropské lidové strany (EPP).

Summit EU v úterý dopoledne v Bruselu pokračuje, už nyní se koná řada přípravných setkání včetně koordinační diskuse právě zemí Visegrádu. Babiš, kterého v úterý večer čeká v Česku jednání s prezidentem Milošem Zemanem o vládě, byl "celkem optimistický" ohledně výsledku jednání.

Schůzka začala v neděli vpodvečer, ale ani přes 18 hodin vyjednávání zatím nevedlo k výsledku. Možná nominace Timmermanse totiž narazila na odpor nejen V4, ale i Itálie a také některých premiérů hlásících se k EPP, přesně s argumentem, že vítězství ve volbách do Evropského parlamentu by mělo znamenat právo post v čele komise obsadit.

Babiš při příchodu na jednání summitu zdůraznil, že premiéři zemí V4, kteří se hlásí k různým politickým rodinám, nehrají na summitu stranickou politiku. "Všichni ostatní bojují za zájmy svých politických frakcí a v tom je ten zásadní rozdíl," řekl. Podobně se prý už vymezil i na jednání liberální frakce, kam jeho hnutí ANO v EU patří.

Výraznou část svého ranního vystoupení před médii Babiš věnoval opakování výhrad, které V4 má vůči Timmermansovi, hlavně v souvislosti s migrací. Nechápe prý, proč po desítky hodin nebyli ostatní premiéři - Francie, Španělska, Holandska a Německa - schopni pochopit, že prosazení nynějšího prvního místopředsedy Evropské komise jako jejího budoucího šéfa by vedlo jen "k ještě většímu rozdělení a názorovému rozdílu" v EU.

Vysoce postavení diplomaté pro HN potvrzují, že Timmermans má ke střední a východní Evropě chladný vztah. "Je tam určitá hráz, možná pohrdání," tvrdí zdroj z evropských institucí. Stejně jako další si však myslí, že Babiš svůj odpor přehání. "Premiér chce být, jako vždy, velkým spojencem Maďarů a Slováků," tvrdí mimo záznam jeden z dobře informovaných zdrojů.

Český premiér zmínil několik lidí, kteří by podle něj na funkci předsedy komise stačili, z liberální frakce třeba nynější komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou.