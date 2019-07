Evropskou komisi by měla poprvé v historii vést žena. Předsedkyní této klíčové instituce Evropské unie by se měla stát současná německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Do čela komise ji na summitu v Bruselu navrhli lídři členských států EU. Šéfkou komise se stane v případě, že ji podpoří i nadpoloviční většina europoslanců. Další žena, francouzská šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová, bude prezidentkou Evropské centrální banky.