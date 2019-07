Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie navrhli do čela Evropské komise německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou, uvedl předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk. Jeho samotného má vystřídat končící belgický premiér Charles Michel. Summit také po jednání, které začalo už v neděli odpoledne, oznámil, že novým šéfem unijní diplomacie má být španělský politik Josep Borrell a v čele Evropské centrální banky by měla stanout Francouzka Christine Lagardeová.

Nominace von der Leyenové do čela Evropské komise i Borrella do role vysokého představitele unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku musí ještě potvrdit Evropský parlament.

Leyenová je ministryní obrany od prosince 2013. Stala se vůbec první ženou v tomto úřadě v Německu. Od roku 2009 je také místopředsedkyní CDU a poslankyní Spolkového sněmu.

V letech 2009 až 2013 byla ministryní práce a sociálních věcí, v letech 2005-2009 byla v první vládě Angely Merkelové ministryní pro rodinu, seniory, ženy a mládež. Její otec Ernst Albrecht byl významný politik CDU a dlouholetý ministerský předseda země Dolní Sasko (1976-1990).

V ostře sledované funkci ministryně obrany čelila několika vypjatým situacím. Kvůli skandálu kolem dvou vojáků, kteří zřejmě chystali teroristický útok, oznámila reformu ozbrojených sil. Německá armáda také v roce 2017 přesunula část svých vojáků ze základen v Turecku, což bylo vyústěním opakovaného sporu s Tureckem o návštěvy německých poslanců u vojáků bundeswehru.

Pod jejím vedením také Německo zesílilo vojenskou spolupráci s Francií a německá armáda zvýšila počet vojáků, kteří řeší uprchlickou krizi. V roce 2015, kdy vypukla migrační krizi, otevřeně kritizovala Maďarsko za to, že maďarská policie použila slzný plyn a vodní děla proti stovkám migrantů, kteří pronikli přes plot z ostnatého drátu na hranici se Srbskem a snažili se dostat do Maďarska.

Letos v únoru na bezpečnostní konferenci v Mnichově vyzvala k větší účasti své země a EU ke společné obraně NATO. Kritiku Spojených států, které chtějí, aby evropští spojenci výrazně zvýšili výdaje na obranu, označila za oprávněnou. Kvůli plánovaným výdajům na obranu se dostala do sporu s ministrem financí Olafem Scholzem z SPD.

Ve funkci občas čelila kritice za neznalost svého resortu a za to, že při své práci spoléhá příliš na externí poradce. Kritiku také vyvolaly její úvahy o tom, že by Německo mohlo do armády přijímat občany jiných zemí Evropské unie.

Von der Leyenová vystudovala ekonomii a medicínu, v letech 1992-1996 žila v USA, kde její manžel, profesor medicíny a podnikatel Heiko von der Leyen, s nímž má sedm dětí, pracoval na Stanfordově univerzitě. Před vstupem do politiky pracovala jako lékařka a ve výzkumu. Členkou CDU je od roku 1990. V letech 2003 až 2005 byla poslankyní dolnosaského sněmu a ministryní zemské vlády.

Před lety čelila plagiátorské kauze, ale v březnu 2016 nakonec senát Lékařské vysoké školy v Hannoveru rozhodl o tom, že si může ponechat doktorát, i když v její dizertační práci z roku 1990 byly nalezeny opsané pasáže.