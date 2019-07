Když minulý rok vědci oznámili, že v říjnu roku 2017 zachytili průlet neznámého objektu sluneční soustavou, vyvolalo to rozruch a řadu otázek. Tou nejzásadnější byla především otázka původu tohoto záhadného vesmírného tělesa. Objekt ve tvaru doutníku, který dostal název ´Oumuamua nepřipomínal nic, s čím se vědci do té doby setkali. Astronomové z Harvardu pak ve své studii připustili, že objekt by mohl být sondou mimozemské civilizace. Tuto teorii však nyní vyvrátil mezinárodní tým výzkumníků z univerzity v Marylandu.