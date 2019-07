Elektromobily a hybridní automobily se pomalu stávají běžnou součástí silničního provozu. Objevily se již i pokusy o elektrifikaci letadel, zatím se však týkají pouze malých strojů. Větší dopravní letadla by potřebovala příliš mnoho baterií, jejichž váha by jim nedovolila vzlétnout. Řešením by prozatím mohl představovat hybridní pohon, píše The Economist.