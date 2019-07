V Itálii zasáhly lijáky s krupobitím oblast okolo Ravenny, včetně letoviska Rimini, a kraj Abruzzo v centrální části Itálie. Ve městě Pescara bylo zraněno nejméně 18 lidí, včetně těhotné ženy, kterou zranily na hlavě kroupy o velikosti pomeranče, uvedla ANSA. I další lidé utrpěli zranění zejména na hlavě.

WOW!!!!! Severe #hailstorm with gigantic hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video by Alenu_na_ via meteo reporter storm; #SevereThunderstormWarning #extremeweather #Thunder pic.twitter.com/430RFql3dn