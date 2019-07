Své problémy si vyřeší až ve svém bytě, to je novinka pro finské bezdomovce, která se ukázala jako velice funkční. Finsko se tak stalo jedinou zemí EU, kde klesá míra bezdomovectví. Je to hlavně díky tamní iniciativě Housing First, která lidem bez domova zajišťuje dlouhodobé bydlení, napsal deník Guardian.