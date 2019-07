Šéf Deutsche Bank osobně vyplísnil zaměstnance za nevhodné chování. Zatímco stovky jejich kolegů právě propouštěli, absolvovali někteří jiní v londýnské pobočce ve stejný den zkoušky obleků šitých na míru. Christian Sewing to podle agentury Reuters řekl německému listu Handelsblatt.

Na největší německou banku se snesla vlna kritiky na sociálních sítích, když v pondělí oznámila, že propustí 18 tisíc zaměstnanců a ve stejný den byli zároveň spatřeni krejčí, jak odcházejí z její londýnské centrály po zkouškách obleků šitých na zakázku.

Deeper cost reduction:

The bank expects to reduce adjusted costs by 6 billion euros to 17 billion euros in 2022. This includes workforce reduction of approximately 18,000 full-time equivalent employees.