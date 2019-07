V budoucnu si významné světové metropole budou blíž než dosud, alespoň co se klimatu týče. Za třicet let tak může být v Praze stejné počasí jako v gruzínském Tbilisi. Vyplývá to ze studie švýcarských vědců, kteří vypočítali, jak se do roku 2050 budou ve velkých městech měnit klimatické podmínky. Vědci zjistili, že v budoucnu budou v Berlíně stejná horka jako v Canbeře, v Madridu jako v Marakéši. V některých městech pak vznikne zcela nové klima.