Planeta se otepluje a výkyvy klimatu mají na svědomí kromě živelních katastrof v podobě extrémního počasí či lesních požárů i úbytek pro lidský život nepostradatelné vody. Jak takový život bez pitné i užitkové vody vypadá, se rozhodl popsat deník The New York Times, který se vydal do doslova vyschlého jihoindického města Chennai.