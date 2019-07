Americký prezident Donald Trump na Twitteru kritizoval kryptoměny, včetně bitcoinu i digitální měny nazvané libra, kterou se chystá zavést Facebook. Naznačil také, že pokud Facebook a jiné firmy chtějí vydávat vlastní měnu, měly by požádat o bankovní licenci a podléhat bankovní regulaci. Facebook a jeho chystanou kryptoměnu tento týden kritizovali také šéfové americké centrální banky (Fed) Jerome Powell a šéf britské centrální banky Mark Carney.

"Nejsem fanouškem bitcoinu ani jiných kryptoměn, které nejsou penězi a jejichž hodnota je vysoce nestabilní a vychází z ničeho," napsal Trump na Twitteru. "Pokud se Facebook a další firmy chtějí stát bankou, musejí si zažádat o novou bankovní licenci a stát se subjektem všech bankovních regulací, stejně jako další banky, národní i zahraniční," dodal.

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National...