Některé druhy osvětlení by v budoucnu mohl nahradit světelný zdroj, který ke svému fungování nebude potřebovat elektřinu. Na jeho vývoji pracuje francouzský start-up Glowee. Ten zkoumá, jak by šlo co nejefektivněji napodobit způsob, kterým vytvářejí světlo třeba medúzy či světlušky.

Bioluminiscence je proces, při kterém živočichové vyrábějí a následně vyzařují světlo. Funguje na principu chemické reakce, kterou buďto ovládají sami, jako je tomu u světlušek, nebo světélkují díky tomu, že žijí v symbióze s mikroorganismy, které jim s procesem pomáhají. Glowee se pak soustředí právě na výrobu světla prostřednictvím mikroorganismů, konkrétně bakterií. "Fascinovalo mě, jak dobře tento proces funguje v přírodě, proto mě napadlo, udělat z toho produkt," říká pro agenturu Bloomberg Sandra Reyová, zakladatelka start-upu.

Využití živé hmoty je výhodné z toho důvodu, že se bakterie dají v laboratorních podmínkách neomezeně množit. V současnosti padne 30 procent spotřeby veškeré elektřiny právě na výrobu světla, upozorňuje agentura. Start-up by však v budoucnu mohl začít vyrábět nevyčerpatelné zásoby světla, čímž by mohl tuto spotřebu výrazně snížit.

Tým výzkumníků v Glowee se teď snaží najít tu nejvhodnější bakterii, která bude produkovat světlo o stabilní intenzitě, bude nenáročná na potravu a schopná odolat různě vysokým teplotám tak, aby se dala používat v různých klimatických podmínkách. "Samotná reakce se spouští pomocí kyslíku. Když zapnete přívod kyslíku světlo se rozsvítí," doplňuje Reyová. Bakterie společně s výživou se potom dají umístit do různě tvarovaných nádob či trubic, ze kterých se dají tvořit i nápisy.

Reyová, která se v roce 2017 objevila na seznamu časopisu Forbes 30 úspěšných Evropanů v oblasti technologie, kterým není více než 30 let, popisuje bioluminiscenční světlo jako uklidňující. Na rozdíl od umělého světla podle ní neunavuje oči. "Intenzita záření LED žárovek zvyšuje míru světelného znečištění," vysvětluje další z důvodů pro hledání alternativních zdrojů . Bioluminescenční světlo by míru znečištění mohlo pomoci snížit díky tomu, že je přírodního původu a není tak ostré.

V minulosti už firma Glowee podobný zdroj vytvořila. Spojením geneticky modifikované bakterie E. coli a genů sépie, která světlo používá na obranu proti nočním predátorům, vznikl světelný zdroj, který je za dne průhledný a v noci - za tmy - září. Jeho nevýhodou však je, že má omezenou životnost. Reyová chce proto nyní vytvořit takový materiál, který by dokázal svítit mnohem déle. Využití by pak mohl najít ve veřejném osvětlení, k osvětlení památek, obchodů nebo navigačních cedulí.

Glowee na další výzkum shání peníze prostřednictvím crowdfoundingové kampaně. Zatím vybral 510 tisíc eur (přes 13 milionů korun) z cílové částky 600 tisíc. Rozvoj start-upu podporuje také Evropský inovační a technologický institut, pomáhající technologickým firmám, které přicházejí s inovativními řešeními.