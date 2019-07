Americký filantrop Elon Musk ve středu představil projekt propojení lidského mozku s počítačem. Myšlenkou tzv. BCI (z anglického Brain Control Interface) se začal zabývat už před lety, uvedl server TechCrunch. Za tímto účelem založil v roce 2017 firmu Neuralink a podle The New York Times do ní zatím investoval 100 milionů dolarů (přibližně 2,3 miliardy korun).