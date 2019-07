Evropské dozorčí orgány prověří možné porušování pravidel hospodářské soutěže ze strany Amazonu. S americkým internetovým prodejcem zahájí oficiální šetření, uvedla ve středu Evropská komise. Chce zjistit, zda se společnost chová legálně při zacházení s obchodníky, kteří své zboží jejím prostřednictvím nabízejí.

Příjmy ze zboží nabízeného třetími stranami činí podle Amazonu již 58 procent jeho hrubých tržeb. Pokud Evropská komise pochybení ze strany firmy zjistí, hrozí jí miliardová pokuta.

EK se při svém šetření zaměří na dohody, které Amazon uzavírá s firmami, jež výrobky na jeho platformě Marketplace nabízejí. Ty mu umožňují analyzovat a využívat takto získané údaje, což podle komise může ohrožovat hospodářskou soutěž, protože to firmě nad těmito obchodníky poskytuje tržní výhodu. Amazon totiž vystupuje v dvojí roli - jako nákupní platforma a prodejce zároveň.

Je to sice poprvé, co se EK přímo zaměří na on-line retailový obchodní model Amazonu, společnost ale už byla v EU vyšetřována dvakrát, a to kvůli daním a kvůli praktikám při prodeji elektronických knih.

Amazon již uvedl, že bude s vyšetřovateli plně spolupracovat. Jak dříve napsala agentura Bloomberg, v konečném důsledku by šetření mohlo vést ke změně způsobu fungování firmy.

Aby svůj postoj vůči třetím stranám změnil, nařídil ve středu Amazonu již německý úřad pro kontrolu hospodářské soutěže.

Amazon po dohodě s německými úřady upraví podmínky pro prodejce, kteří své výrobky nabízejí prostřednictvím jeho internetového obchodu. Největší internetový prodejce na světě reaguje na kritiku, která se na něj ze strany těchto obchodníků snášela. Ti mu vyčítali zadržovaní či zpožďování plateb nebo netransparentní rušení a blokování svých účtů. Německý úřad pro kontrolu hospodářské soutěže chování Amazonu na jejich podnět od listopadu 2018 přezkoumával a ve středu jim dal za pravdu. Firma již podle úřadu nápravu přislíbila. Informují o tom světové agentury.

Platit budou upravená pravidla nejen v Německu, které pro firmu představuje po Spojených státech druhý největší trh, ale i na britském, francouzském, italském a španělském trhu, stejně jako na trhu americkém a asijském, sdělil německý úřad.