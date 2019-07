Íránské revoluční gardy oznámily, že zajaly ropný tanker Stena Impero plující pod britskou vlajkou, neboť "nerespektoval mezinárodní námořní právo". Stalo se tak na žádost Správy přístavů a pobřeží provincie Hormozgán. Informoval o tom server BBC s odvoláním na íránská média. Podle agentury Reuters britské ministerstvo obrany informaci prověřuje, už se sešel vládní nouzový výbor Cobra, aby incident projednal. Britská premiérka Therese Mayová odmítla záležitost komentovat.

Íránci oznámili, že plavidlo porušilo tři předpisy: vypnulo si GPS, projelo Hormuzským průlivem netypickým směrem a ignorovalo varovná upozornění.

Íránské revoluční gardy unesly tanker pod britskou vlajkou. Teď se začnou dít věci. JCPOA je definitivně pohřbená, po téhle sebevražedné provokaci Íránu se evropská ochota nechat se dáo vydírat bude limitně blížit teplotě tání vodíku. Bolton likes it. https://t.co/A3PLk3hHMo

Informace o zadržení britského tankeru přichází v den, kdy gibraltarský nejvyšší soud prodloužil termín pro zadržení íránského ropného tankeru na Gibraltaru do 15. srpna. Íránský tanker Grace 1 tam byl zadržen 4. července s podezřením, že veze ropu do Sýrie. Írán to označil za pirátství s tím, že ropa byla určená pro jinou zemi "ve východním Středomoří".

Majitelé Steny Impero ze švédské společnosti Stena Bulk prohlásili, že nejsou schopní kontaktovat plavidlo, které momentálně míří na sever směrem k Íránu. Původní destinací měla být Saúdská Arábie. Uvedli rovněž, že na palubě je 23 zaměstnanců. V Hormuzském průlivu, ještě v mezinárodních vodách, se k němu prý přiblížily neznámé malé lodě a vrtulník a nutí ho plout do přístavu Bandar Abbás, hlavního města Hormozgánu. Zatím nejsou hlášená žádná zranění.

Minulou středu se ozbrojené íránské lodě pokusily zadržet britský ropný tanker. Britský tanker se pohyboval v Perském zálivu, když k němu připluly elitní revoluční gard. Íránci podle amerických zdrojů nařídili tankeru, aby změnil kurz a zastavil v nedalekých íránských vodách. Fregata britského námořnictva HMS Montrose, která tanker doprovázela, namířila na Íránce své zbraně a verbálně je varovala, aby se stáhli, což udělali. Teherán tuto verzi odmítl.

Zde můžete sledovat pohyb tankeru Stena Impero.