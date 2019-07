Ve věku 90 let zemřela maďarská filosofka a někdejší disidentka Ágnes Hellerová. Oznámila to v pátek Maďarská akademie věd. Hellerová, která byla židovského původu, přežila holokaust, v 70. letech odešla do exilu a do Maďarska se vrátila až po pádu komunismu v roce 1989. Hlasitě kritizovala premiéra Viktora Orbána, kterého vinila z podrývání demokracie, napsala agentura Reuters.

Hellerová byla ovlivněna svým učitelem, marxistickým filosofem Györgym Lukácsem. V roce 1968 podepsala protest proti potlačení pražského jara v Československu.

V komunistickém Maďarsku byla terčem politické persekuce a byla nezaměstnaná. V roce 1977 odešla s manželem, filosofem Ferenc Fehérem, do exilu, nejdříve do Austrálie. Později přednášela 25 let politickou teorii na newyorské New School for Social Research.

Hellerová hodně psala o filosofii dějin a etice a také o teorii modernity. Byla zastánkyní liberální demokracie a silnou kritičkou Orbána.

Podle maďarských médií Hellerová zemřela, když si šla v pátek zaplavat na jezero Balaton.